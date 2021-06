Accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio, donna assolta dopo sette anni

E’ durato sette lunghi anni l’incubo di una madre di un comune della provincia di Campobasso, accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio, minorenne. Un’accusa difficile da sopportare per una mamma, perché va a colpire quel legame di sangue , quel rapporto affettivo profondo col proprio figlio che mai andrebbe messo in discussione. Invece è stato fatto, eccome, con risvolti giudiziari che hanno aggiunto altro dolore al dolore per l’accusa in sé. Ma la donna non si è arresa, riuscendo a provare la sua totale innocenza. La decisione del giudice del tribunale di Campobasso Scarlato che l’ha assolta, ha messo la parola fine ad una vera e propria odissea per la donna, assistita dagli avvocati Arturo Messere, Paolo Lanese e Massimiliano Di Grezia.