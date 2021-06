Ristoranti in “zona bianca”: nessun limite a tavola per chi mangia all’aperto; massimo 8 persone al chiuso Lo ha stabilito il Governo accogliendo la proposta delle Regioni.

Share on Twitter

Share on Facebook

Piacentino Salati

In zona bianca nessun limite a tavola al ristorante per chi mangia all’aperto, un massimo di otto persone se invece si sta in un locale al chiuso. Una restrizione, quest’ultima. che però potrebbe cadere il 21 giugno quando scomparirà anche il coprifuoco.

Alla fine la spuntano le Regioni, dopo che la proposta – accolta dal Governo – era stata avanzata (oggi, 3 giugno) dai tecnici della Conferenza delle Regioni al tavolo tecnico con i ministeri della Salute e degli Affari regionali e dell’Istituto superiore di sanità.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, che qualche giorno fa aveva sposato l’interpretazione restrittiva delle norme dell’ultimo Dpcm sostenendo che il limite di quattro persone a tavola sia all’aperto che al chiuso prevista per le zone gialle era valido anche in zona bianca, alla fine ha dovuto cedere alle proteste non solo dei ristoratori ma di tutte le Regioni e di gran parte del Governo, dell’avviso che porre ancora limiti alle tavolate all’aperto era fuori luogo.

Anche i sottosegretari del ministero della Salute Costa e Sileri avevano espresso la loro contrarietà all’interpretazione rigorista di Speranza.