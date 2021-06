Poggio Sannita festeggia i 100 anni dallo storico cambio di nome

Share on Twitter

Il Sindaco Pino Orlando e l’intera Amministrazione di Poggio Sannita, unitamente ai cittadini, si preparano a festeggiare il centenario della data del cambio di nome del paese altomolisano.

Il centro, infatti, era inizialmente chiamato “Caccavone”, fin quando il 3 luglio 1921 fu rinominato in “Poggio Sannita”.

A tal proposito, il Sindaco Orlando ha elencato la serie di eventi di festeggiamento che verranno proposti nei prossimi mesi: “Questa evoluzione sempre più positiva della situazione pandemica ci consente di poter condividere il programma degli eventi a cui stiamo lavorando, che porteranno a rievocare lo storico consiglio comunale di cento anni fa che deliberò il cambio del nome da Caccavone a Poggio Sannita.

La programmazione potrà essere soggetta a cambiamenti, ma in linea di massima prevedrà il 3 luglio la giornata di presentazione dell’evento articolata così: alle ore 17.00 la Santa Messa; alle ore 18.00 i saluti e la presentazione del programma del 17/18 agosto 2021; alle 19.30 la rievocazione storica del consiglio comunale tenuto dagli alunni della scuola primaria ‘Maria Antonietta Bottaro’, con la collaborazione dello Sprar.

Il 17 e 18 agosto, sono previste le ‘Giornate del Ricordo’ , in scaletta: la ristampa del libro “Caccavone”; l’annullo filatelico commemorativo su cartoline illustrate in presenza dei responsabili di Poste Italiane; la riproposizione della rievocazione storica del consiglio comunale tenuto dagli alunni della scuola primaria “Maria Antonietta Bottaro”, con la collaborazione dello Sprar; la IV edizione della Festa della Trebbiatura con la partecipazione dell’associazione Cammina Molise ed infine il convegno sul tema: ‘Tra passato, presente e futuro delle aree interne.’ Per il programma dettagliato relativo alle serate di intrattenimento con degustazione di prodotti tipici enogastronomici che è suscettibile di modifiche, ci riserviamo di informare successivamente”.