E’ al Cardarelli il centro vaccini che somministra più dosi, tra i paesi primeggia Venafro

Due giorni dedicati ai maturandi. Ieri e oggi in Molise vaccinazioni per gli studenti che tra pochi giorni dovranno affrontare gli esami di Stato, complessivamente sono circa 2.600. E intanto, mentre in queste ore proseguono anche la vaccinazioni della fascia di età da 40 a 49 anni, da questa mattina hanno preso il via le adesioni per coloro che hanno tra 30 e 39 anni. Da sabato prossimo 5 giugno partiranno le prenotazioni per i più giovani, da 20 a 29 anni. Oggi 4 regioni italiane hanno aperto le adesioni anche ai minorenni che hanno più di 12 anni, tra queste non c’è il Molise dove non è ancora stata fissata una data per le prenotazioni riservate ai più giovani.

Intanto a 5 mesi dall’avvio della campagna vaccinale quali sono i centri dove in Molise sono state somministrate più dosi? I comuni dove sono stati allestiti i punti vacinali sono 13. Ecco la classifica, partendo dalle città: al primo posto l’ospedale Cardarelli con quasi 26mila dosi, subito dietro il PalaUnimol, con più di 25mila vaccini; seguono l’ospedale di Termoli e quello di Isernia, quindi la Cittadella dell’Economia a Selva Piana, nel capoluogo di regione, qui sono state somministrate quasi 18mila dosi.

Tra i 10 paesi dove si somministrano i vaccini primeggia invece Venafro con quasi 11mila dosi; distaccate Larino (8.409) e Montenero di Bisaccia (quasi 7mila). Poi Agnone, Santa Croce di Magliano, Bojano e Riccia. Chiudono la graduatoria, con numeri sotto le 3mila dosi, Castelmauro, Trivento e Froslone.