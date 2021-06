Covid, Terapia intensiva si svuota: non ci sono più pazienti ricoverati. Zero nuovi contagi, decessi e ricoveri. Molise sempre più libero dal virus

A conferma del dato europeo, che vede il Molise la prima regione italiana verde arriva il bollettino Asrem che non registra nuovi contagi sui 203 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati neppure ricoveri e vittime ma ci sono sei guariti ed un paziente dimesso da Terapia intensiva, reparto nel quale non ci sono più persone ricoverate mentre sono sette quelle che si trovano ancora in Malattie infettive. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che si attesta a quota 104 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 13.004.