Calcio, Serie D, Campobasso si prepara per la salita in Lega Pro. Proseguono i lavori allo stadio

Per Campobasso Porto Sant’Elpidio confermata la capienza limitata a mille spettatori presso Selvapiana nonostante qualche tentativo di chiedere una deroga. In generale, va detto che il ritorno del pubblico allo stadio, benchè in misura ridotta, è un evento straordinario. L’ultima volta a Selvapiana con il pubblico si giocò ben otto mesi fa: era il venticinque ottobre. Campobasso – Fc Matese, poco prima della pausa di oltre un mese decisa dalla Lnd. Anche allora gli spettatori, a causa dell’emergenza sanitaria, erano abilitati ad entrare in misura ridotta. Dopo la pausa si sarebbe deciso di giocare sempre a porte chiuse fino alla nuova recente disposizione entrata in vigore da ieri. A proposito della vendita di biglietti per domenica, la prevendita scatterà a partire da domani. Ancora è in dubbio se avverrà una vendita fisica presso lo store in centro città oppure se sarà esclusivamente on line. A riguardo sarà la società che darà indicazioni precise in merito tramite un apposito comunicato. La caccia al biglietto sarà solo per pochi fortunati: circa quattrocento. Le norme in materia sono rigide: quindi, se la capienza confermata è di mille posti e circa seicento sono gli abbonati a cui verrà data prorità, per differenza avverrà la prevendita.

Riguardo l’impianto di Selvapiana, stanno proseguendo i lavori iniziati da oltre un mese di adeguamento dell’impianto alle direttive imposte dalla Lega Pro. Le opere sono state terminate nella parte della curva nord e dovrebbero essere completate entro i prossimi trenta giorni. Una volta conclusi i lavori, ci sarà il collaudo consistente nella visita e nella verifica delle opere da parte della commissione provinciale dei pubblici spettacoli che darà il proprio parere a riguardo. Sarà la commissione stessa ad accordare una capienza superiore allo stadio e che dovrebbe essere portata dagli attuali 3998 a poco oltre i 7000 spettatori. La società del Campobasso è concentrata sulla sfida di domenica al Porto Sant’elpidio che, tramite circostanze favorevoli come una mancata vittoria del Notaresco, potrebbe consegnare con largo anticipo la Lega Pro ai rossoblu. Non risultano ad oggi organizzazioni di feste celebrative o altro. È chiaro che, una volta ricevuto il conforto della matematica, la società di concerto con gli enti preposti, potrà legittimamente pensare di allestire una serata dedicata al ritorno del Campobasso nella serie C unica trentadue anni dopo.