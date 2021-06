Budokan Karate Campobasso a Cipro con tre atleti per la Coppa del Mondo

Sono partiti alla volta di Cipro nella città di Limassol i tre ragazzi Campobassani Antonio Zappone – Gabriele Punzo – Danilo Mastropaolo accompagnati dal tecnico Raffaele Sandonnini della Budokan Karate Campobasso, per disputare la prima delle quattro tappe dellaY outh Luegue (coppa del mondo) valevole per la Qualificazione Olimpica Giovanile. Ecco le parole del maestro Sandonnini : in primis i ragazzi dovranno affrontare atleti provenienti dai cinque continenti infatti sono circa 40 le nazioni partecipanti per un totale di circa 800 atleti in gara, Nonostante il periodo molto negativo caratterizzato dalla pandemia i miei ragazzi hanno comunque fatto una preparazione adeguata alla gara, sicuramente non ottimale per la mancanza di competizioni per le quali mettere a punto alcuni aspetti tattici e strategici. Ma oggettivamente sono molto fiducioso per la prova che ci attende in quanto ho visto in loro una grande motivazione e un grande entusiasmo alla ripresa dell’attività agonistica che li ha visti fermi per un anno e mezzo.

Fonte. Ufficio stampa