Ambiente e territorio, buona la prima per la passeggiata ecologica voluta dalla sezione Congeav di Trivento

Educazione ambientale e tutela del territorio, buona la prima per la passeggiata ecologica voluta dalla sezione Congeav di Trivento. Le guardie ecologiche, coordinate dal presidente Nicolino Scarano, in questa occasione hanno liberato dai rifiuti la vecchia strada Provinciale 15, in prossimità del centro abitato. “Il fine ultimo è come sempre quello di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore osservanza dell’educazione ambientale – fa sapere Nicolino Scarano – Hanno partecipato a questa prima edizione anche ragazzi e bambini e questo è importante poiché hanno potuto toccare con mano la brutalità con cui l’uomo tratta l’ambiente in cui vive. Ringraziamo tutti i partecipanti, è stato uno splendido pomeriggio, è bello comprendere e far comprendere a tutti che l’unico modo per mantenere e salvaguardare le risorse naturali del nostro pianeta è mantenerlo pulito. Ci piacerebbe molto – aggiunge Scarano – nelle prossime iniziative avere più aderenti, soprattutto dalle istituzioni, che ad oggi non rispondono a nessuna nostra richiesta. Il Comune più di qualsiasi altra istituzione dovrebbe essere maggiormente interessato ai problemi legati alla bonifica dei propri territori. Torniamo a casa stanchi, ma felici per aver fatto la nostra parte per rendere il nostro pianeta un luogo più pulito”.