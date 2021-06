Vaccini, giornata dedicata ai giovani che devono affrontare gli esami Poi via alle prenotazioni per i 30enni

Quello di oggi è una sorta di vax day tutto per i più giovani. La giornata nei vari centri della regione dove si somministrno i vaccini è stata dedicata ai ragazzi che tra pochi giorni dovranno sostenere gli esami di maturità, complessivamente sono circa 2.600. Anche per gli studenti è necessaria la prenotazione, la fascia è quella da 18 a 20 anni ma vengono comunque vaccinati anche coloro che hanno superato i 20 anni oppure sono ancora 17enni. E intanto mentre in queste ore proseguono anche la vaccinazioni della fascia di età da 40 a 49 anni, da domani mattina prenderanno il via le adesioni per coloro che hanno tra 30 e 39 anni. Da sabato prossimo 5 giugno partiranno le prenotazioni per i più giovani, da 20 a 29 anni. Nelle prossime due settimane, dunque entro metà mese, è previsto l’arrivo in regione di oltre 50mila vaccini. Saranno quasi tutti Pfizer: 45.630. Solo in minima parte Astrazeneca, con 2.800 dosi, e Moderna, con 1.800.