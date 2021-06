Momenti di paura al porto di Termoli, fiamme da un camper

54 second read

Questa mattina un principio di incendio ha interessato un camper nel piazzale del porto di Termoli, per fortuna senza feriti. Il primo intervento è stato effettuato dal personale della Capitaneria di Porto con l’utilizzo di estintori. Per spegnere le fiamme si è reso però necessario l’arrivo dei vigili del fuoco di Termoli che hanno messo in sicurezza anche la zona. Alla base dell’incendio probabile un corto circuito che ha interessato l’impianto elettrico del frigo posto a bordo del mezzo.