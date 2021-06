Isernia, doppio appuntamento per la festa della Repubblica

Forze armate in grande uniforme e autorità politiche e amministrative tutte presenti all’appuntamento con la festa della Repubblica, in piazza Tullio Tedeschi, a Isernia, tra loro anche i figli della medaglia d’oro a cui è intitolata la stessa piazza antistante il monumento ai caduti. Il prefetto, Gabriella Faramondi, ha prima deposto la corona d’alloro sul monumento ai caduti e poi ha letto il messaggio del presidente della repubblica a tutti gli italiani. Il secondo momento della manifestazione si è svolto all’auditorium, dove sono state consegnate le onoreficenze assegnate ai cittadini meritevoli. Sono stati insigniti del titolo di cavaliere della repubblica: Gianluca Capasso colonnello dell’areonautica militare, Manuel Brasiello responsabile della protezione civile regionale e Antonio Cardillo, responsabile del servizio della protezione civile. Infine è stata consegnata una medaglia d’onore a Sabatino Cutone, figlio dello scomparso Angelo, deportato in Germania nel corso della seconda guerra mondiale.