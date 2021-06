Bojano, il Comune dona un volume con gli articoli della costituzione ai ragazzi nati nel 2002 e 2003

A Bojano, in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica, il sindaco Carmine Ruscetta ha consegnato un manuale, un opuscolo con gli articoli della Costituzione italiana ad ogni ragazzo nato nel 2002-2003.

Una iniziativa che il primo cittadino e l’amministrazione della città matesina hanno voluto fortemente mettere in campo per sensibilizzare i più giovani alla conoscenza di quelli che sono i valori fondanti della nostra Repubblica democratica contenuti nella Carta costituzionale.

“Un opuscolo – ha detto Ruscetta ai ragazzi – di grande significato e valore che ci auguriamo entri a far parte della vostra personale biblioteca e diventi documento prezioso. Ricordate che il sacrificio di tante persone, anche di molti giovani come voi che hanno lottato – ha continuato il sindaco – ha portato a raggiungere questo risultato”.

Ruscetta ha letto l’articolo 3, soffermandosi sul concetto di uguaglianza e pari dignità ed evidenziando che, se anche ci sono ancora limiti di applicazione, la Carta costituzionale è sempre attuale e viva perchè poggia su valori solidi quali giustizia, libertà, la famiglia, uguaglianza. Ha infine letto alcune frasi di Calamandrei.