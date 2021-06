Il consiglio comunale di Lucito approva il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. L’amministrazione comunale si è riunita in consiglio per approvare il regolamento dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale. L’intento dell’amministrazione è quello di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell’integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi. L’utilizzo di tale sistema implica il trattamento dei dati personali, quindi la raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate, vengono disciplinate dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. n. 196/2003, oltre che i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. Per tale motivo, l’assise civica ha dovuto provvedere all’approvazione di un regolamento che disciplini le attività di videosorveglianza.