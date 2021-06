Calcio, Serie D, Vastogirardi e Agnonese preparano il finale di stagione. Il Matese attende il Pineto I matesini in lotta per un posto play off

Il Vastogirardi sarà ospite del Notaresco. Mister Prosperi è stato chiaro, i gialloblu giocheranno al massimo sino al termine delle ostilità a prescindere dall’avversario. In casa Vastogirardi c’è voglia di chiudere nel migliore dei modi la stagione, con l’obiettivo di stabilire il record di punti per la società molisana nel campionato di serie D. Domenica al cospetto della vice capolista, siamo sicuri che Merkaji e compagni giocheranno una gara importante con la volontà di imporre lo stop al Notaresco come nella gara d’andata quando al Di Tella la sfida si chiuse sullo 0 a 0.

Altra gara casalinga per l’Olympia Agnonese, che dopo aver sconfitto il Porto Sant’Elpidio, cerca gloria anche contro il Fiuggi. Al Civitelle i granata vogliono chiudere nel migliore dei modi, la mente è libera e la voglia di mettersi in mostra da parte dei giocatori è tanta. Nonostante la retrocessione l’Agnonese ha dimostrato, in particolare nelle ultime uscite, di essere un osso duro e di aver trovato una buona quadra dopo i tanti stop ed una stagione assolutamente travagliata.

Al Ferrante scontro play off tra Fc Matese e Pineto. La quarta e la quinta della classe si sfidano per rafforzare e migliorare la posizione in graduatoria. L’obiettivo dei matesini di Urbano è quello di chiudere la stagione al terzo posto, un risultato assolutamente impensabile ad inizio stagione. Il Cynthialbalonga precede i biancoverdi di un solo punto, la rimonta è alla portata. Certo, l’obiettivo passa dalla gara contro il Pineto, gli abruzzesi accusano due punti di distanza da Galesio e compagni, con una gara da recuperare. Ecco perché la sfida prevista al Ferrante è davvero fondamentale per i rispettivi obiettivi. Prevista una bella domenica di sport a Piedimonte Matese tra due squadre in salute, previsto anche il rientro del pubblico matesino pronto ad omaggiare un collettivo che ha saputo entusiasmare tutti, in particolare nel girone di ritorno.