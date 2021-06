Calcio, Serie D, settimana decisiva per la salita in Lega Pro. La squadra riprende gli allenamenti

Per il Campobasso parte la settimana di preparazione alla sfida interna contro il Porto Sant’Elpidio, fanalino di coda del girone F. Una domenica che potrebbe riportare la squadra del capoluogo di regione nel calcio professionistico. Al Selvapiana, i lupi affronteranno i marchigiani, già retrocessi in Eccellenza, in caso di successo, attenzioni rivolte alla sfida tra Notaresco e Vastogirardi. Se la vice capolista non dovesse battere il team altomolisano, guidato da Prosperi, arriverebbe la matematica promozione in Lega Pro per il Campobasso. Insomma superare il proprio step e attendere notizie da Notaresco. La truppa rossoblu riparte dopo un week end di sosta concesso da Cudini, qualche giorno per recuperare energie fisiche e mentali in vista dello sprint finale. Una stagione lunghissima, i lupi sono in ritiro dal primo di agosto, tante soste, problematiche legate al covid e un calendario che ha subito cambiamenti continui durante il campionato. Ora bisogna certificare tutti gli sforzi fatti da 10 mesi ad oggi, chiudere i giochi il prima possibile per festeggiare la serie C.

Domenica è, senza dubbio, una giornata importante anche per il ritorno del pubblico sugli spalti dopo oltre 7 mesi. Abbiamo avuto modo di seguire le finali di Champions ed Europa League che hanno rappresentato il rientro, seppur in numero limitato, del pubblico. Una sensazione bellissima, strana se vogliamo, ma tanto attesa per un ritorno ad un briciolo di normalità. Ebbene domenica la tifoseria campobassana potrà riabbracciare la squadra, sino ad un numero complessivo di 1000 unità per omaggiare e sostenere i colori rossoblu nel momento più importante del campionato. Senza dubbio sarà un’emozione particolare anche per i giocatori dopo mesi di silenzio sugli spalti, finalmente ci saranno cori da stadio e quell’adrenalina sportiva che solo il pubblico riesce a trasmettere. Insomma ci sono tutte le condizioni per vivere una giornata da ricordare per tutta la città di Campobasso. Il campionato vive la 31esima giornata, sono quattro le gare da giocare, la prima domenica prossima 9 giugno, poi l’ultima settimana con tre gare previste, domenica 13, mercoledì 16 e la chiusura domenica 20 giugno.