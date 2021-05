Vaccini nelle aziende, l’attacco del Soa: in Molise solo pubblicità

Dura presa di posizione del Soa, del sindacato operai autorganizzati sulla campagna vaccinale. “I vaccini nelle aziende ad oggi anche nel Molise restano solo pubblicità – ha dichiarato – I dati ufficiali per infortunio sul lavoro da covid 19 e non aggiornati ad oggi senza contare i non denunciati in Molise sono 429 contagiati e 7 morti mentre a livello nazionale da inizio pandemia raggiungono quasi 200.000 e 500 morti . La cassa integrazione per le aziende confermano i fatti che sono state erogate soprattutto per le contrazioni di mercato – ha proseguito i sindacato – mentre i lavoratori restano numeri costretti a caricarsi sulle spalle le linee del sistema economico , governativo e imprenditoriale con i protocolli di sicurezza che spesso sono rimasti solo sulla carta.

A livello locale e nazionale le vaccinazioni per i lavoratori restano solo specchietto per le allodole , andavano fatte prima e non quando la pandemia è in netto calo , così non serve a prevenire ,la presa in giro è già stata messa in atto con la vita di chi lavora, nonostante tutto anche ad oggi resta solo la pubblicità”, ha concluso il Soa.