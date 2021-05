E’ scattata questa mattina in tutto il Molise la zona bianca. Da oggi in regione niente più coprifuoco: si può circolare liberamente 24 ore su 24. Ristoranti e bar possono servire i loro clienti anche al chiuso e al banco (salta anche la limitazione delle 4 persone per ogni tavolo). Anche le piscine in impianti coperti possono tornare ad aprire. Riaprono centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali o ricreativi, Ripartono le fiere e si possono tenere in presenza corsi di formazione sia pubblici che privati. Infine tornano le feste, anche al chiuso, per matrimoni o altre cerimonie civili e religiose ma con l’obbligo di green pass per i partecipanti.