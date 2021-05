Isernia, pronti per lo spettacolo “Il Mio Canto Libero: 19 giugno all’Auditorium

Aria di ripresa, voglia di ricominciare in tutti i settori. È questo lo spirito, soprattutto nel primo giorno di zona bianca in Molise, con cui è stato presentato in conferenza stampa questa mattina, nella Sala Raucci del Comune di Isernia, lo spettacolo IL MIO CANTO LIBERO. Un format musicale alla Prima Edizione che avrà luogo il 19 GIUGNO all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia.

Un grande Evento diretto artisticamente da Simone Sala e Paolo Bartolucci, due icone di spessore del panorama musicale internazionale, che vuole sancire il ritorno alle attività culturali con la presenza del pubblico e per lanciare un bel segnale di ripresa per i Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo, nei Teatri e nelle Sale da Concerto.

Numerosi gli Ospiti di rilievo che parteciperanno alla serata musicale, tra cui la bravissima interprete Silvia Mezzanotte.

Alla conferenza stampa, in diretta skype, anche la conduttrice dell’evento, la molisana MARIOLINA SIMONE, speaker di Radio Capital e TV8, che si è detta emozionata e carica per questo ritorno nella sua città e per il progetto musicale in cui è stata coinvolta.

Il Sipario rosso dell’Auditorium Unità D’Italia, installato durante la pandemia, finalmente potrà aprirsi dunque con uno spettacolo che rilancia l’intero settore culturale del Capoluogo Pentro.