Il covid arretra ancora: nell’ultima settimana solo 35 positivi, in ospedale restano 11 pazienti. Vaccini in calo

Il passaggio in zona bianca coincide con l’ennesima conferma del trend positivo dei dati per il Molise che va avanti ormai da un paio di mesi. Conferma che arriva dai numeri della settimana appena passata. I positivi negli ultimi sette giorni sono stati 35 su 2.768 tamponi processati, con un tasso di positività all’1,2 per cento (nella settimana precedente i contagi erano stati 36 con un tasso all’1,3). Gli attualmente positivi in regione oggi restano 133 (67 in meno rispetto a lunedì scorso) mentre i ricoverati in ospedale sono passati da 20 a 11 (9 in meno). Restano solo 2 i pazienti in terapia intensiva (erano 5 lunedì scorso). Le vittime in una settimana sono state 3 (sale a 491 il totale dei decessi in regione dall’inizio della pandemia) mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono stati 99 (il totale dei molisani che hanno sconfitto il covid sale a 12.962). Anche nella settimana appena trascorsa, come nella precedente, sono però in leggero calo le somministrazioni dei vaccini. Negli ultimi sette giorni le dosi inoculate in regione sono state 15.869 mentre nella settimana precedente erano state 16.219. La media giornaliera dei vaccini somministrati è scesa così da 2.317 a 2.267.