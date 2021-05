Dopo sette anni, assolto Scarabeo. “Adesso mi aspetto le scuse di Luigi Di Maio”

Share on Twitter

Dopo sette anni di odissea giudiziari si conclude la vicenda che ha visto coinvolto l’ex consigliere e assessore regionale, Massimiliano Scarabeo, accusato a suo tempo di truffa ai danni della Regione. A formulare l’accusa, al tempo dei fatti, fu il Procuratore capo di Isernia, Paolo Albano, che contestò a Scarabeo l’amministrazione di fatto di una delle società del omonimo gruppo. Restituita adesso al politico piena dignità: il fatto non sussiste. Restano però le ferite di quella vicenda. “Io – dice Scarabeo – in quell’aula non dovevo proprio esserci”.

All’epoca dei fatti, a Scarabeo vennero applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora. Misure assolutamente sproporzionate dice il difensore Mariano Prencipe.

Nel corso della conferenza stampa tenuta da Scarabeo a seguito della sentenza, il politico si toglie più che qualche sasso una montagna dalle scarpe. Il primo riguarda l’ex Presidente della Regione, Frattura, che a botta calda ne chiese le dimissioni, Scarabeo allora era assessore alle attività produttive. Il secondo è per il Movimento 5 Stelle. Greco sul piano locale e Di Maio su quello nazionale cavalcarono la vicenda. Adesso – dice Scarabeo – mi aspetto le scuse da parte del ministro degli esteri.