“Diavolo dei Misteri, Trofeo Mario Nugnes” successo per la gara della Bocciofila Monforte

Ha riscosso un grande successo, con oltre duecento tra atleti e atlete, la due giorni di bocce organizzata dalla Bocciofila Monforte Campobasso, denominate Il “Diavolo dei Misteri, Trofeo Mario Nugnes”.

A trionfare nella Terna Nazionale è stato il presidente della Bocciofila Monforte Campobasso, Giuseppe Formato, che ha giocato con Luigi Massimo e Roberto Grano. In finale il trio della società organizzatrice ha sconfitto la terna della Nuova Aurora Foggia, composta da Paolo Graziano, Giacomo Gervasio e Simone Picaro. Terzo posto per Enrico Bifulco, Raffaele Vorraro e Nicola Bonagura della Libertas Sant’Antonio Scafati; quarta piazza per Marco Petitta, Piergiorgio Ianni e Fabio Benacquista di Casalvieri. A vincere la gara Individuale Regionale Femminile è stata Marianna Di Mucci della società La Rocca Oratino. Al secondo posto Caterina Morlacchetti della Madonna delle Grazie Termoli. Terza posizione per Gerardina Rescigno della Enrico Millo Baronissi. Al quarto posto Patrizia Melideo della Frosolonese.

