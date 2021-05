56 second read

56 second read

56 second read

Covid, numeri da zona bianca nell’ultimo bollettino Asrem: non ci sono vittime né nuovi ricoveri. Sono 4 i contagi accertati

Share on Twitter

Share on Facebook

Sono numeri da zona bianca, quelli del Molise contenuti nell’ultimo bollettino Asrem. Non si registrano infatti decessi, né ricoveri, ma solo quattro nuovi positivi su 246 tamponi processati, con il tasso di positività dell’1,6%. Due i casi accertati a Campobasso, uno rispettivamente a Petrella e Riccia. E poi ci sono 14 guariti. Gli attualmente positivi sono 123, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 11 di cui due in Terapia intensiva. I guariti, in totale sono 12.976 mentre i pazienti che hanno perso la vita, dall’inizio della pandemia, sono 491.