Caduti della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Agnone riceve attestato di benemerenza

Il Comune di Agnone è stato premiato con un attestato di benemerenza consegnato dal “Comitato d’Onore Albo d’Oro Grande Guerra”. A riferirlo è una nota del Municipio che ha spiegato che la cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nella mattinata di ieri in Piazza Libertà ad Udine.

Il motivo di tale riconoscimento è dovuto alla capacità che la cittadina altomolisana ha dimostrato nel corso degli anni nel promuovere attività in memoria dei caduti del Primo Conflitto Mondiale.

Di seguito, la nota: “Ieri mattina, in Piazza Libertà ad Udine, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime della Grande Guerra.

‘Fra i numerosi caduti nel corso del Primo Conflitto Mondiale c’erano anche i nostri concittadini agnonesi che sono stati chiamati a combattere in trincee lontane e che lì hanno perso la vita – ha spiegato la Consigliera Cerbaso – a Udine, in una delle terre più colpite dalla Grande Guerra, è stato reso omaggio a loro e alle loro famiglie. Un momento ufficiale per onorare la loro memoria e per ricordare il dolore che il conflitto ha generato’ “.