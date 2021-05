Bilancio positivo per l’iniziativa dell’AISM sezione di Trivento “Bentornata Gardensia”. I volontari dell’associazione italiana sclerosi multipla, sezione di Trivento, anche quest’anno hanno venduto le oramai famose gardenie per i fondi da utilizzare nella ricerca scientifica. Soddisfatto il presidente della sezione locale, Gino Donatelli, “mi sento di ringraziare tutti i volontari e tutti coloro che anche in questa edizione hanno voluto essere vicino all’iniziativa – ha commentato Donatelli – un grazie ai collaboratori, alle parrocchie di tutti i paesi limitrofi. Voglio ricordare che l’iniziativa, come sempre, non ha avuto luogo solo a Trivento ma anche nei Comuni del territorio. Un grazie particolare al sindaco di Limosano, Angela Amoroso – conclude Donatelli – sempre sensibile alle attività sociali”. L’Aism, con l’impegno costate del responsabile Gino Donatelli, opera da anni sul territorio, distinguendosi in diverse iniziative a carattere nazionale. Da qualche settimana, la sezione locale può agevolarsi anche di una sede, in piazza Fontana, di proprietà della Curia trignina e concessa dal vescovo Claudio Palumbo. Un punto di riferimento che andrà ad agevolare le tante iniziative e l’organizzazione stessa della locale sezione.