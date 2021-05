Passeggiata ecologica con la sezione comunale Congeav di Trivento. Ad organizzare per mercoledì 3 giugno sono le Guardie ecologiche ambientale volontarie sezione di Trivento. Si parte alle ore 15 e 30 da piazza Fontana, poi si percorrerà via Trignina fino all’incrocio con la Strada Provinciale 15, poi si risale per la via che rasenta il cimitero fino all’incrocio con via Cappuccini. Si proseguirà per la strada comunale che porta a via Caldora, infine via Iconicella e rientro in sede. Il percorso nel suo complesso ha una lunghezza di circa 5 chilometri. “Se sei amante della natura – fanno sapere dalla sezione comunale Congeav – e se sei un camminatore, se hai a cuore la tutela dell’ambiente, non puoi mancare alla passeggiata ecologica. Porta con te tanta voglia di fare e anche i tuoi amici”. Qualche settimana fa, la sezione comunale Congeav ha organizzato un’altra iniziativa ambientale ed ecologica, con la raccolta dei rifiuti lungo il costone fra via Copelle e Casalotti III, in pieno centro urbano. La sezione locale ha una sede presso piazza Fontana, concessa dalla Curia trignina, e il referente territoriale è Nicolino Scarano.