Continuano le adesioni all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Agnone del 2 giugno prossimo riguardante la deposizione di una corona in memoria di tutte le vittime del Covid e della Sanità non efficiente presso l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone.

Dopo l’adesione di svariati Sindaci altomolisani e altovastesi, del Presidente UNCEM Marco Bussone e del Presidente ANCI MOlise Pompilio Sciulli, arriva la risposta affermativa anche del sindacato della CISL FP.

Di seguito la nota di Anna Valvona, Segretario Generale Aggiunto, e di Bruno Delli Quadri, Referente Sanità Pubblica: “La Cisl FP da sempre vicino alle problematiche sanitarie delle aree interne plaude all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Agnone per il giorno 02 Giugno 2021 alle ore 11:30 presso il piazzale antistante l’ Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone con il tema riguardante le morti Covid e gestione della sanità non efficiente del Presidio Ospedaliero San Francesco Caracciolo. A riguardo il sindacato rimarca ancora una volta le gravi carenze di organico prodotte negli anni dalla classe politica regionale e dalle varie governance aziendali che si sono succedute. In questo momento storico per l’Ospedale Agnonese ci sono gravi carenze di infermieri e tecnici (radiologi e di laboratorio) oltre la cronica carenza di Dirigenti Medici che vanno a minare la sopravvivenza della Struttura Sanitaria.

Al riguardo la Cisl FP, sindacato che da sempre si batte a tutela della sanità pubblica e attraverso la struttura territoriale dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, sarà presente al sit-in nel rispetto delle norme anticovid per sostenere il diritto alla salute dei cittadini Altomolisani cosi come sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana, a tutela dei lavoratori e soprattutto per ricordare la memoria delle vittime del Covid-19.”