Una gamma di esperienze in cui darsi la possibilità di riprendersi il respiro della vita attraverso l’esperienza del Santuario, il tempo libero, il turismo, lo sport e l’ospitalità religiosa. Nell’ambito delle iniziative “Ora viene il bello” la Diocesi di Termoli-Larino aderisce al progetto “Ora viene il bello” promosso dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello Sport della Conferenza Episcopale Italiana. In programma ci sono diverse iniziative e attività rivolte ai giovani e non solo che verranno presentate nelle prossime settimane. Il primo appuntamento si intitola “La notte dei Santuari” e avrà luogo al Santuario diocesano della Madonna della Difesa di Casacalenda (Campobasso) nella giornata di mercoledì 2 giugno 2021.

Il programma, previsto in mattinata per motivi logistici, prevede alle 10 l’accoglienza e il ristoro all’ingresso del Santuario; seguirà la visita guidata al Santuario e al Museo. Alle 11 santa messa.

Sarà un’occasione per accendere una luce sul forte valore simbolico che i Santuari hanno per la Comunità cristiana e per l’umanità tutta ma anche un’opportunità da cogliere in un giorno di festa insieme alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento.

Per ulteriori informazioni: