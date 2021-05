“

La scrittura delle pagine di questo libro rappresenta un “Selfie di noi”, per utilizzare un termine tanto usato ed abusato nell’epoca moderna, ma che metaforicamente sta ad indicare la precisa volontà di conoscere se stessi attraverso la proiezione della propria immagine che tutti possano vedere. Ogni racconto, ogni poesia, in questo libro, porta l’impronta del riconoscimento originale del vissuto e del mondo in evoluzione dei nostri alunni. Il filo conduttore degli scritti è rappresentato dalle tematiche affrontate , in quest’anno scolastico, in Educazione Civica, il cui curriculo trasversale come ricordato nelle Linee Guida, “offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessioni tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. Con il riferimento costante agli Obiettivi dell’Agenda 2030, ai tre nuclei fondamentali elaborati dalle Linee Guida (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale), i testi offrono un mosaico di piccole opere d’arte, testi e rappresentazioni grafico-pittoriche che introducono alle grandi tematiche del vivere sociale e culturale.”