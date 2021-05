Dopo i sei punti nel giro di tre giorni, cioè il bottino che Cudini aveva chiesto ai suoi giocatori, rompete le righe di qualche giorno per i rossoblu. Dopo l’allenamento di ieri mattina, la squadra che sta vivendo giorni all’insegna della serenità più assoluta, ha ricevuto quasi come premio da parte di Cudini un breve periodo di vacanza di quattro giorni. Martedì tutti al lavoro per preparare il primo dei quattro impegni del mese di giugno: un mese che sarà al miele per i colori rossoblu perché segnerà con certezza il graditissimo e da tanto tempo atteso ritorno nei professionisti. Il campionato deve emettere con ufficialità soltanto questo verdetto. Poi le squadre continueranno ad onorare il torneo, cosa che molte formazioni stanno facendo – non ultima il Vastogirardi – ma lo faranno in sostanza senza inseguire altri obiettivi. Mentre nel capoluogo si avverte un clima di festa anticipata mista ad un’attesa affascinante. Un clima che restituisce un po’ di distensione e di sorrisi dopo un anno non bello sotto diversi punti di vista non prettamente sportivi. In tanti si stanno adoperando per partecipare a Campobasso – Porto Sant’Elpidio del sei giugno che vedrà il ritorno del pubblico in misura davvero molto limitata rispetto al contorno che ci sarebbe potuto essere in simili circostanze. Gli stessi giocatori e lo staff hanno stretto un rapporto di vera cordialità con alcuni dei tifosi rossoblu. Alcuni sembra siano dei campobassani di lungo corso come anche lo stesso Cogliati, milanese di nascita, ormai giunto al terzo anno in Molise. Si attende la ciliegina sulla torta ad una stagione perfetta e costellata di vittorie. Va detto che la società rossoblu ha vinto il ricorso avverso le tre giornate di squalifica del tecnico Cudini. Tolto un turno. L’allenatore marchigiano potrà essere regolarmente in panchina il 6 giugno. A proposito delle gare del mese di giugno, sta circolando un’indiscrezione secondo cui la trasferta in programma a Rieti il 13 giugno potrebbe essere anticipata al sabato.