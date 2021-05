Vaccini, oggi al via le prenotazioni per gli over 40. Lunedì tocca agli studenti che dovranno affrontare la Maturità

Al via oggi in Molise le prenotazioni per la campagna vaccinale per la fascia di età 40-49 anni. Le adesioni avvengono, come già accaduto per le altre categorie, sempre sulla apposita piattaforma regionale (necessari tessera sanitaria e codice fiscale). Come per le precedenti fasce d’età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine di età. Da lunedì prossimo, 31 maggio, partiranno invece le adesioni per la fascia di età 18-19 anni e cioè per gli studenti che devono sostenere gli esami di maturità. Intanto, anche in seguito ad alcuni disguidi che si sono verificati nella giornata di ieri, l’Asrem ha ribadito quanto già ufficializzato lo scorso sette marzo in merito alle secondo dosi dei vaccini Pfizer e Moderna: il tempo di attesa tra la prima e la seconda dose è stato portato da 21 a 42 giorni, come da indicazioni del Comitato Tecnico scientifico. I cittadini interessati verranno comunque convocati per il richiamo con un sms inviato dalla Regione Molise.