Vaccinazioni, al via le adesioni per la fascia di età 40/49 anni. Da lunedì possono aderire anche i 18enni e i 19enni

Una notizia che in tanti attendevano, da oggi al via le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 40-49 anni. I Commissari straordinari, la Direzione Generale regionale della Salute e i vertici Asrem, in cabina di regia, hanno deciso di anticipare la data, che prima era stata indicata lunedi. Adesioni quindi possibili da questa mattina per i nati dal 1972 al 1981, collegandosi alla piattaforma adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it, avendo a portata di mano, come ormai è noto, tessera sanitaria e, dunque, codice fiscale.

Come finora avvenuto, la somministrazione dei vaccini avverrà non per ordine di prenotazione, ma per ordine di età, cioè partendo dai meno giovani per arrivare ai più giovani.

In vista degli esami di maturità e dunque per consentirne lo svolgimento in sicurezza, da lunedì 31 maggio partiranno anche le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 18-19 anni, cioè per coloro che termineranno il loro percorso di studi alle superiori e dovranno diplomarsi a breve. Anche in questo caso occorrerà collegarsi alla piattaforma online e per la somministrazioni varranno le regole finora applicate.

Dall’Asrem, riguardo l’inoculazione delle seconde dosi di Pfizer e Moderna, hanno ribadito quanto già comunicato in precedenza e cioè che il tempo di attesa tra la prima e la seconda somministrazione è stato portato da 21 a 42 giorni, come da indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. I cittadini interessati – ha specificato ancora l’azienda sanitaria regionale – verranno comunque convocati per la seconda dose con uno specifico SMS inviato dalla Regione.