Richiesta di ulteriore potenziamento del Poliambulatorio di Trivento, Corallo scrive ai vertici ASReM. È di qualche settimana fa la notizia della concessione, da parte dell’ASReM, di nuove branche specialistiche presso il Poliambulatorio di via Acquasantianni. Ma il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, torna a chiedere un ulteriore potenziamento, in quelle aree specialistiche e amministrative ancora scoperte. Inoltre, sempre il primo cittadino, insiste sul completamento dei lavori della struttura adiacente, nata come Country Hospital con i fondi dell’allora Ministro Livia Turco, durante una delle amministrazioni Corallo. “Esprimo vivo apprezzamento e ringraziamento per la sensibilità ed attenzione dimostrata nell’affrontare le evidenti e persistenti difficoltà del Poliambulatorio di Trivento – scrive Corallo – che hanno inevitabilmente determinato disservizi e lamentele da parte degli utenti. Il potenziamento messo in atto da parte dell’ASReM con l’arrivo di nuovi specialisti nelle diverse branche darà un nuovo impulso alla struttura del Poliambulatorio di Trivento e produrrà sicuramente la decongestione della struttura ospedaliera di Campobasso. Occorre ricordare però che l’organico della struttura necessita di ulteriore potenziamento per quanto riguarda le branche specialistiche quali chirurgo, ginecologo, servizio radiologia ecc. ecc., nell’ambito infermieristico ed amministrativo. Si ricorda, altresì che il Poliambulatorio di Trivento, stante il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19, è utilizzato anche come struttura per la campagna vaccinale unti Covid-19 in corso”. Pertanto, Corallo chiede di potenziare ulteriormente l’organico del Poliambulatorio di Trivento dotandolo di tutte le figure previste nell’organigramma della struttura per soddisfare tutte ed appieno le esigenze degli utenti del territorio quali chirurgo, ginecologo, servizio radiologia ecc. ecc., nell’ambito infermieristico ed amministrativo. Altresì visti i lavori di completamento in atto nella adiacente struttura del Poliambulatorio si chiede di conoscere i tempi di realizzazione ed ultimazione e soprattutto le finalità di utilizzo della nuova struttura.