Calcio, Eccellenza, nel dettaglio le gare in programma domani L’Isernia deve vincere per non rischiare i play off

Al Lancellotta va in scena un vero e proprio spareggio tra Isernia e Termoli. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due uscite, hanno bisogno assolutamente dei tre punti per risalire in classifica. Una flessione per i biancocelesti, prima con il pareggio maturato a Bojano, poi con la sconfitta di domenica scorsa a Capriati. La squadra di mister Di Rienzo deve ripartire dal buon secondo tempo giocato nella sfida contro la capolista Alto Casertano, serve maggiore cattiveria per affrontare queste gare che sono da dentro o fuori. Di contro il Termoli, che precede di due punti in classifica i biancocelesti, ha il primo match point per qualificarsi ai play off. I giallorossi affronteranno in successione le due maggiori antagoniste al titolo, domani come detto al Lancellotta, e domenica prossima al Cannarsa arriverà l’Aurora Alto Casertano.

Altro match interessante al Colalillo, dove il Bojano attende la capolista. Come detto, a Panico e compagni serve un solo punto per la matematica qualificazione alla post season, ovviamente l’Aurora scenderà in campo per fare bottino pieno in casa dei matesini. La giovane squadra di Gioffrè è una mina vagante, il Bojano ha già imposto lo stop all’Isernia e dopo aver sbancato Termoli all’esordio, cerca un altro scalpo d’eccezione. In particolare in casa, i matesini si trasformano e riescono ad ottenere risultati importanti. Una squadra coriacea, battagliera e pronta a riproporsi in contropiede, non sarà facile per la capolista superare il Bojano. Perrella e compagni non hanno assilli di classifica, dal primo momento si è scelto di riprendere le ostilità per favorire la crescita dei giovani ed effettuare un rodaggio importante in vista della prossima stagione.

L’ultima gara in programma è quella tra Sesto Campano e Volturnia, due squadre ormai out dalla lotta play off pronte a regalarsi la prima gioia di questa seconda parte di stagione. Onore alle due società che nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, hanno scelto di riprendere l’attività calcistica. Due società che sulla scorta di questa esperienza saranno sicuramente pronte per riprendere l’attività al 100 percento, almeno si spera, dal prossimo mese di agosto.