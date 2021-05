“Vinpeel degli orizzonti” e la ricerca della felicità. Gli alunni della Schweitzer incontrano Peppe Millanta

Un mondo surreale, un viaggio tra nuvole, mare e la linea ipotetica dell’orizzonte che lascia sempre presagire che al di là ci sia un qualcosa di nuovo pronto ad attenderci. E’ il viaggio di “Vinpeel degli orizzonti”, il libro di Peppe Millanta che al culmine del “Maggio dei libri” ha incontrato gli alunni della 2 A della scuola media Schweitzer al termine del laboratorio di lettura curato dalla professoressa Maria Britannico. L’evento è stato organizzato dalla professoressa Carla Di Pardo in collaborazione con Daniela Battista e la “Casa del libro”. L’appuntamento rientra anche nel programma del “Patto per la lettura” voluto dal Comune di Termoli. Hanno presenziato il dirigente scolastico Marina Crema, gli assessori Michele Barile e Silvana Ciciola e la professoressa Giovanna Berchicci con gli alunni della 1 A. Una giornata entusiasmante dopo un percorso che ha consentito agli studenti di sognare attraverso un libro che li ha emozionati e resi partecipi fino all’ultima pagina.

Un modo per distrarsi dalla routine degli ultimi tempi e dalla pandemia che ha colpito in modo deciso il mondo scolastico. Per un giorno però alunni e professori si sono ritrovati con l’autore del libro Peppe Millanta che, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, non si è sottratto alle domande dei piccoli lettori che con la loro curiosità hanno animato il dibattito.

A detta dello scrittore, il libro non vuol lanciare nessun messaggio in particolare, ma auspica che sia il lettore a cogliere che tra le righe di “Vinpeel degli orizzonti”, e per la ricerca della felicità, c’è sempre una seconda occasione. Nulla è perduto per sempre e dietro l’orizzonte potrebbe trovarsi la classica seconda occasione.