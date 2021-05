Parco eolico, il no unanime dai Consigli di Campomarino e Portocannone

Lo hanno formalizzato in Consiglio comunale, sia a Campomarino che a Portocannone. Un no unanime al progetto del parco eolico che prevede l’installazione di 5 pale di circa 200 metri. Un impianto mastodontico che trova la contrarietà delle due amministrazioni che hanno dato mandato ai rispettivi sindaci Pierdonato Silvestri e Giuseppe Caporicci di ribadire l’opposizione a quest’opera.

Nei due deliberati viene evidenziata la particolare attenzione ai territori, alla tutela delle risorse agricole, allo sviluppo sostenibile con un occhio scrupoloso alle colture, ai vigneti d’eccellenza soprattutto.

La realizzazione di questo impianto eolico comprometterebbe – in base al deliberato del Comune di Portocannone – in modo irreversibile l’economia agricola e turistica del territorio interessato dal progetto.

Sulla stessa lunghezza d’onda la posizione di Campomarino.

“L’area conserva un particolare pregio ambientale, sia per le concrete prospettive di sviluppo agroindustriale, in particolare nel settore cerealicolo e vitivinicolo, sia per i progetti di sviluppo turistico ricettivo”, queste le premesse al documento approvato dall’assise di Campomarino e integrato con un emendamento della consigliera 5 Stelle Barbara Saracino. La battaglia non è quindi finita. Il progetto finirà già lunedì in Conferenza dei servizi in Regione. Una certezza c’è, Campomarino e Portocannone questo impianto, così come è previsto, non lo vogliono.