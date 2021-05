L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’istituzione della Piattaforma digitale “ConsiglioWeb”

La piattaforma si distingue quale strumento, avente principale caratteristica di database, idoneo a: rendere completamente fruibili in formato digitale ogni atto di competenza ai componenti del Consiglio regionale e dei suoi organismi per lo svolgimento delle rispettive funzioni; consentire il rapido rinvenimento e l’immediata consultazione della documentazione relativa agli affari posti all’attenzione dell’Assemblea e degli altri Organi consiliari; permettere la verifica, per ogni argomento affidato alla valutazione dell’Assemblea legislativa, dello stato di avanzamento nel procedimento di esame e votazione in Commissione prima e in Aula poi, previsto dallo Statuto regionale e dal Regolamento consiliare. Si conclude così positivamente, si spiega nel deliberato, il periodo di sperimentazione dell’infrastruttura informatica. La stessa si pone quale tassello strategico del processo di trasformazione e innovazione che sta interessando le strutture del Consiglio regionale, nelle quali già da tempo è stato dato corso alla procedura di informatizzazione e semplificazione degli iter e dei procedimenti amministrativi, attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e mediante la collaborazione tra tutti gli attori dei sistemi pubblico e privato regionali, così come previsto dagli “Obiettivi istituzionali strategici della XII Legislatura”, dal “Programma annuale di attività, di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo – anno 2021”, dal “Piano della Comunicazione pubblica del Consiglio regionale” e dal “Piano editoriale per le attività di informazione Istituzionale e Comunicazione Pubblica del Consiglio regionale”.

Documenti di programmazione assunti fin dall’inizio dell’attuale Legislatura dall’Ufficio di Presidenza dell’Assise legislativa, opportunamente supportato dal Segretariato Generale del Consiglio regionale. “La piena operatività della piattaforma “ConsiglioWeb” –ha sottolineato il Presidente Micone-, alla cui realizzazione ha lavorato il Segretario generale dell’Assemblea regionale, con la preziosa collaborazione tecnica di MoliseDati, rappresenta un’ennesima importante e qualificante tappa in quel virtuoso percorso che da anni, come Ufficio di Presidenza, abbiamo voluto intraprendere, finalizzato all’introduzione delle nuove tecnologie digitali nelle attività del Consiglio regionale al fine conservare e rendere massimamente fruibile il voluminoso patrimonio legislativo, regolamentare, amministrativo di evidente interesse storico, oltre che ovviamente giuridico, prodotto nel tempo nell’ambito dello svolgimento delle alte funzioni assegnatogli dalla Costituzione. Un percorso che si pone due principali obiettivi: avvicinare l’Istituzione assembleare regionale ai cittadini comunicando informazioni precise, complete e ufficiali sull’attività svolta al fine di far svolgere loro il compito di controllo democratico sugli eletti; notiziare opportunamente l’intera società regionale, e le singole fasce della popolazione, di ogni attività legislativa e amministrativa posta in essere dal Consesso per dare risposte alle maggiori e più impellenti problematiche poste sul tappeto nel susseguirsi dei vari momenti storici, al fine di far cogliere a singoli individui, partner istituzionali, operatori economici, culturali, sociali e sportivi, ogni opportunità generata da ogni provvedimento assunto. Le iniziative intraprese in questi anni si sono mostrate particolarmente utili nella gestione delle difficili e complesse fasi dell’emergenza Covid, consentendo al Consiglio regionale e alle sue strutture operative di poter continuare la propria attività in sicurezza, permettendo, da un lato, di svolgere pienamente e senza interruzione l’azione politico-istituzionale ai singoli Consiglieri e alla Giunta, e assicurando, dall’altro, al personale addetto al supporto dell’Aula e delle varie strutture, la possibilità di operare con efficacia e tempestività, sia in presenza nei singoli uffici che in regime di smart working. L’esperienza ci incoraggia ad andare avanti su questo piano, dematerializzando gli archivi per una loro migliore gestione, conservazione e fruizione dei documenti conservati e digitalizzando i passaggi amministrativi (firme di documenti, pubblicazioni ecc.) per velocizzare quanto più possibile la operatività di ogni disposizione assunte con una conseguente tempestiva diffusione della conoscenza ai soggetti portatori di interesse”.