La residenza per anziani Sant’Antonio di Padova di Trivento dà il via libera alle visite. La residenza di via Cappuccini, dopo aver superato le fasi critiche della pandemia senza alcun contagio tra gli ospiti, ora riapre le porte ai visitatori, anche se con delle limitazioni come previste dalle norme vigenti. Occorre esser vaccinati contro il Covid-19, oppure aver effettuato il tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti la visita. Inoltre, occorre prendere appuntamento al numero telefonico 0874.871790. Inoltre, l’amministrazione raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione al Covid-19: distanziamento e uso della mascherina. Per ulteriori chiarimenti e informazioni si può contattare il recapito telefonico sopra citato. Per le residenze per anziani è stato un periodo particolarmente difficile, molti i casi in Italia e in regione di strutture con ospiti contagiati, dagli esiti funesti. L’Istituto Sant’Antonio di Padova ha saputo gestire l’emergenza, riuscendo ad arginare il contagio.