Comune di Isernia, anche Fantozzi passa con Iorio e Fratelli d’Italia

I primi sono passati in silenzio, poi, man mano che la migrazione andava avanti, acquistava sempre più connotati politici, direttamente collegati alla nuova posizione assunta da Michele Iorio nel contesto politico nazionale. Oggi, invece, come nel caso di Gianni Fantozzi, si parla di qualcosa di più, ovvero della sua voglia di provarci a chiudere in bellezza la sua carriera da amministratore cittadino, candidandosi a sindaco di Isernia.

Si parla, chiaramente, del massiccio trasferimento, armi e bagagli, nel partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, al seguito dell’ex governatore isernino, pure lui contagiato dal richiamo della leader dell’unico partito rimasto all’opposizione del Governo Draghi. Un partito che, sondaggi alla mano, si avvia a suerare la Lega, diventando la formazione politica più forte in Italia.

Tornandoa Isernia, vediamo i numeri. All’inizio ce n’era solo uno, Eugenio Knianiski, diventato assessore in rappresentanza di Fratelli d’Ialia, oggi ce ne sono undici: sette consiglieri e quattro assessori. Tutti i nuovi arrivi sono legati al passaggio di Iorio con Giorgia Meloni.

L’ultimo arrivo è quello che ha fatto più rumore, si tratta di Gianni Fantozzi, eletto con Michele Iorio, transitato poi nei Popolari di Niro ed ora tornato all’ovile con l’ex governatore. Rumore perchè Fantozzi è sempre stato molto critico e duro nei confronti della giunta d’Apollonio, arrivando a chiedere agli isernini di cacciare a calci nel sedere gli amministratori da Palazzo San Francesco. Ora l’ingresso al fianco di Iorio, con relativa inversione a U, vuol dire solo che Fantozzi punta a qualcosa di più del posto di semplice consigliere comunale ed è disposto anche a qualche rinuncia. Infatti come potrebbe continuare a sparare a zero su una maggioranza di cui oramai è parte integrante? Nella trama del ribaltone politico in corso al comune di Isernia bisogna capire che ruolo assumerà il sindaco in carica Giacomo d’Apollonio, eletto come sindaco vicino a Iorio, è l’unico che non è passato con Iorio e Fratelli d’Italia. Il passaggio di Fantozzi sicuramente lo avrà lasciato interdetto, ma l’ex generale della Finanza, in cinque anni, una cosa sicuramente l’avrà compresa: quella che la politica comunale di Isernia è simile ad un’arte circense.