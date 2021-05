Calcio, Serie D, Campobasso sempre più vicino al salto di categoria

Il Campobasso è sempre più vicino alla Lega Pro, il successo di ieri nel derby contro il Vastogirardi ha lanciato i lupi a più 8 sul Notaresco. Un margine importantissimo a sole quattro giornate dalla fine. La tifoseria rossoblu non ha fatto mancare il suo incitamento ed il suo apporto nella giornata di ieri. Un gruppo di tifosi si è recato a Vastogirardi per supportare moralmente la squadra, considerato che i cancelli del Di Tella, come da normative vigenti, erano chiusi al pubblico. Diversi supporters hanno deciso di seguire comunque la squadra, a distanza, nel rispetto dei protocolli vigenti, ma con tanto affetto e passione. Sino al triplice fischio finale, quando si sono potuti avvicinare alla struttura e omaggiare la squadra rossoblu vittoriosa per 2 a 0. Al termine cori d’incitamento e un’euforia manifesta per un ritorno nel calcio professionistico sempre più vicino.



Non solo, la squadra ha trovato al rientro al Selvapiana tanti tifosi che hanno deciso di accogliere i giocatori e lo staff tecnico al ritorno in sede. Un numero nutrito di tifosi appassionati ha omaggiato il Campobasso con cori da stadio, un’atmosfera che ha rievocato bellissimi ricordi e che speriamo di poter rivivere al Selvapiana dal prossimo campionato. Insomma la festa rossoblu è pronta, l’ambiente si è stretto intorno alla squadra per festeggiare un risultato che entra di diritto nella storia del Campobasso Calcio. Partito il count down… l’auspicio è quello di poter chiudere i conti già domenica 6 giugno in casa contro il Porto Sant’Elpidio.