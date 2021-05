Calcio, Eccellenza, sabato tutte le gare in anticipo

Sabato pomeriggio in campo tutte le squadre protagoniste del nuovo torneo d’Eccellenza. Tre sfide tutte in anticipo, con il Venafro che osserva il turno di riposo previsto da calendario. Domani ed il prossimo week end, sono solo due le giornate che mancano prima di dare il via ai play off per indicare la rappresentante molisana al prossimo campionato di serie D. Al comando l’Aurora Alto Casertano, punteggio pieno per i biancorossi a cui manca un solo punto per avere la matematica di disputare gli spareggi promozione. In lotta per gli altri tre posti Venafro, Termoli, Isernia e Bojano, una di queste squadre dovrà dire addio ai sogni di gloria, già fuori dai giochi matematicamente Volturnia e Sesto Campano. In campo sabato al Colalillo Bojano contro Aurora Alto Casertano, si sfidano senza velleità Sesto Campano e Volturnia, big match al Lancellotta tra Isernia e Termoli.