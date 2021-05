Tanto pubblico “over” per TikTok, il nuovo social.

Chi l’ha detto che i nuovi social sono solo per i giovani? É il pubblico più adulto a crescere su Tiktok. Secondo una società di analisi dati internazionale, circa un quarto (22%) degli utenti ha tra i 35 e i 44 anni, in salita del 17% rispetto allo scorso anno, un 14% di utenti è nella fascia d’età 45-54 anni, in crescita del 9%.

La crescita dell’audience più anziana, spiega la società di analisi, è dovuta alla partnership con attori che hanno un seguito adulto come l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA). Il pubblico giovane rimane comunque il piedistallo della piattaforma: un terzo degli utenti (32%) ha tra i 18 e i 24 anni.

Secondo l’ultima analisi di Vincenzo Cosenza, esperto italiano di social media, nel 2020 anno della pandemia covid, TikTok ha avuto un boom in Italia. Oltre a Facebook che è stato il social più utilizzato (oltre 36,7 milioni di persone) e YouTube (35,5 milioni di spettatori mensili), la chat è stata la vera rivelazione facendo registrare un incremento del 333% e vantando un tempo di permanenza di circa 5 ore al mese a persona.

