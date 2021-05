Molise verso la zona bianca, le proposte delle Regioni: via subito il coprifuoco. Da lunedì al via prenotazioni per vaccino a fascia 40/49 anni

Il Molise si avvicina alla zona bianca dal 1 giugno, insieme a Friuli e Sardegna. Questo significa fine del coprifuoco e riapertura delle piscine al chiuso, con divieto di usare le docce, le sale gioco e scommesse, i parchi di divertimenti e quello che ruota intorno al wedding.

Sono queste le novità più importanti delle proposte avanzate nella riunione pomeridiana dei presidenti alla conferenza delle regioni. Toma, Fedriga e Solinas d’accordo sulle misure da prendere nelle loro rispettive regioni, con un pochino di anticipo rispetto alle altre, dove il coprifuoco sarà abolito dal 7 giugno.

Anche le discoteche potranno riaprire le porte, ma la decisione sarà presa in accordo con il Cts, ma solo per offrire servizio di bar e ristorazione. Per il ballo si dovrà attendere il 1mo luglio, quando però servirà tampone esterno o green pass. Per bar e ristoranti resteranno in vigore tutte le misure anticovid, cioè rispetto del distanziamento dei tavoli e impossibilità di consumare in piedi, anche con coprifuoco abolito. Intanto il presidente Toma ha confermato la notizia che già da lunedì si potrebbero prenotare i soggetti tra i 40 e 50 anni per le vaccinazioni e inoltre è previsto un Astraday, con data probabile ma da confermare, per il 2 giugno, quando chiunque vorrà vaccinarsi potrà presentarsi senza prenotazione.

Sono in arrivo dosi di serio anticovid a sufficienza per tutti, ha fatto presente Toma. Quindi l’obiettivo di completare almeno la prima dose a tutti i molisani per metà giugno potrebbe essere raggiunto.