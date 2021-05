Carenza di personale penitenziario nelle carceri molisane, protesta a Larino

Share on Twitter

Share on Facebook

Nelle carceri molisane la carenza di personale penitenziario è ormai assodata. Gli istituti di Larino e Campobasso soffrono questa piaga e la pazienza è ormai finita. Nella casa circondariale frentana c’è il 35 per cento in meno di agenti rispetto alla pianta organica prevista. E in Molise l’età media della polizia penitenziaria è di oltre 53 anni, quindi prossimi alla pensione.

Lo stato di agitazione sia a Larino che a Campobasso. E i sindacati, tutti uniti, chiedono anche un incontro al Prefetto di Campobasso.

La sicurezza negli istituti di pena è prioritaria. In un contesto di emergenza è sempre più necessario anche l’impegno delle istituzioni. Sostegno ai lavoratori anche dai consiglieri regionali Aida Romagnuolo e Vittorino Facciolla. La Romagnuolo ha annunciato una mozione che chiederà l’impegno al governatore Toma in sede di conferenza Stato-Regioni.