Calcio, Serie D, in campo oggi anche l’Olympia Agnonese Granata in campo al Fadini

Retrocessione matematica per l’Olympia Agnonese, la certificazione è arrivata domenica a Genzano contro il Cynthialbalonga. Un’annata assolutamente da dimenticare per i colori granata, nata sotto una cattiva stella con le problematiche estive, ed una società, quella iniziale, che ha deciso di abbandonare la barca a stagione in corso. A quel punto era troppo tardi per porre rimedio nonostante il grande impegno di tanti appassionati, tifosi, dirigenti storici del calcio agnonese. Una storia importante quella dell’Agnonese, una società che ha saputo sempre farsi rispettare non solo sul campo ma anche al di fuori.

Ora l’obiettivo è quello di chiudere la stagione nel modo migliore, a seguire bisognerà valutare il miglior futuro per una società storica e che ha garantito continuità e passione al calcio molisano nel corso di tantissime stagioni in serie D. Oggi pomeriggio Agnonese in campo, nel recupero previsto al Fadini contro il Giulianova.