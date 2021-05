Bocce, nel weekend si sono svolti i Campionati regionali di società

Lo scorso fine settimana spazio ancora alle fasi regionali dei Campionati di Società , In prima categoria; vittoria per 7-1 della Bocciofila Monforte Campobasso sull’Avis Campobasso, stesso risultato per la Madonna delle Grazie Termoli contro il team del Bocciodromo Comunale Campobasso. In testa a punteggio pieno con 9 punti la Monforte Campobasso. In terza Categoria: La Rocca Oratino ha ospitato e superato 7-1 la Riccese 1, vittoria della Frosolonese contro Il Laghetto Venafro per 5-3. Il Laghetto Venafro apre la classifica con 6, 5 Frosolone. In terza Categoria: la Bocciofila Riccese 2 ha perso tra le mura amiche 7-1 contro la Bocciofila Avis Campobasso . Vittoria per 5-3 La Torre Vinchiaturo contro la Monforte Campobasso. In testa Monforte, La Torre e Avis con 6 punti.