Apertura degli uffici di coworking, il Comune di Roccavivara pubblica il bando per trovare gli sponsor. Letteralmente il coworking si traduce in lavoro condiviso, nei fatti si offre la possibilità di avere spazi lavorativi comuni ed attrezzature connesse, contenendo così i costi e agevolando le attività lavorative. L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Angelo Minni è quello di adeguare gli uffici tramite le offerte, sia private che pubbliche, di enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e servizi, per l’acquisto di materiale vario quale stampanti, computer, scanner. A sua volta, l’amministrazione comunale garantirà la pubblicità a chi sponsorizzerà l’iniziativa, attraverso gli strumenti di comunicazione in uso all’amministrazione comunale stessa. Le proposte di sponsorizzazione dovranno provenire o essere presentate al Comune di Roccavivara – Via Papa Giovanni XXIII n. 10, a mezzo di raccomandata del servizio postale, PEC: comune.roccavivaracb@legalmail.it, oppure mediante consegna a mano del plico. Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno l’esatta ragione sociale con il codice fiscale e/o la Partita IVA del partecipante, il relativo indirizzo, e la dicitura: “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il funzionamento degli uffici di coworking”. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito istituzionale del Comune o contattare il settore Tecnico al recapito 0874.875087 o alla e-mail ufficio.tecnico@comune.roccavivara.cb.it.