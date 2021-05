Pietrabbondante, sistemato il manto erboso del campo sportivo

A Pietrabbondante sono stati effettuati vari lavori di sistemazione e taglio erba nelle zone verdi. Contestualmente, è stato risistemato anche il manto erboso del campo sportivo del paese, pronto adesso ad ospitare le competizioni calcistiche di tantissimi appassionati.

Il Sindaco Antonio Di Pasquo ha mostrato la propria soddisfazione su Facebook, complimentandosi con coloro che hanno effettuato i lavori: “Questa mattina grazie ai nostri amici Simone e Gianluca Minichiello abbiamo sistemato il manto erboso del nostro campo sportivo. Grazie di cuore per il loro contributo. Nei giorni scorsi, abbiamo avuto la possibilità di far ripulire tutti i percorsi naturalistici nella nostra pineta e nella zona delle Morge. Tutto si sta mettendo in ordine per essere fruito da tutti coloro che vivono nel nostro Paese o da chi ci onora della propria visita, qui nella nostra Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra.“