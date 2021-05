Nelle piazze di Trivento fine settimana con la gardenia dell’AISM. Ad annunciarlo è il referente territoriale dell’Associazione Italiana sclerosi multipla, Gino Donatelli. Appuntamento per il prossimo 30 maggio, con “Bentornata Gardensia”, non solo a Trivento, “in occasione della Giornata nazionale dell’AISM – riferisce Donatelli – torniamo nelle piazze per la vendita benefica delle splendide gardenie. Non saremo solo a Trivento ma anche nei comuni limitrofi. Anche in questa occasione – conclude Donatelli – ci attendiamo la collaborazione e la vicinanza dei tanti cittadini che da anni condividono con noi le iniziative rivelatesi indispensabili per la ricerca”. Ricordiamo che da poco è stata inaugurata a Trivento la sede dell’AISM in piazza Fontana, grazie all’impegno di Gino Donatelli, sede concessa dalla curia di Trivento. Chiunque vuole dare una mano e contribuire all’iniziativa può farlo contattando il cellulare di Gino Donatelli al numero 339.4948912. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali. “Bentornata Gardensia” rientra negli eventi della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla dal 30 maggio al 6 giugno, l’appuntamento annuale dedicato all’informazione e alla ricerca scientifica. Al suo interno, ogni 30 maggio, si colloca la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.