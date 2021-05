Isernia, “In vino veritas”: il tema del quinto concorso fotografico “Città di Isernia”

Per festeggiare i dieci anni di attività delle “Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia”, la stessa associazione ha organizzato diversi eventi. Anche il Concorso fotografico nazionale “Città di Isernia” fa parte di queste iniziative e, per la ricorrenza, è stato arricchito da nuovi temi e premi.

Il Concorso è patrocinato dal Comune di Isernia, dalla FIAF e dalla UIF ed è suddiviso in quattro temi, di cui tre validi per la statistica (FIAF e UIF) e uno interamente dedicato al Molise, non valido per la statistica: