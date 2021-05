Investito in bici sulla statale 16: muore medico di San Salvo

Drammatico investimento sulla statale 16. Un uomo di 69 anni è morto nel tardo pomeriggio del 25 maggio dopo essere stato travolto da una Punto bianca mentre attraversava la Statale 16 in sella alla sua bici, in corrispondenza del passaggio ciclopedonale che collega la pista di San Salvo marina a quella del paese. L’incidente è avvenuto al confine con Vasto e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, inutili tutti i tentativi del 118 di rianimarlo, era stata allertata anche l’eliambulanza. A perdere la vita è stato Roberto Festa, pediatra molto conosciuto e apprezzato. Sul posto per i rilievi i carabinieri di San Salvo. Sotto choc il ragazzo di 29 anni di San Salvo alla guida della vettura.